Лавров: Толку от звонка Эмманюэля Макрона Владимиру Путину было мало

Толку от звонка президента Франции Эмманюля Макрона Владимиру Путину было мало, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Напомним, что речь идет о разговоре двух президентов, состоявшемся 1 июля.

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Выступая перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" (мастерская управления "Сенеж"), министр заявил: "Не хочу раскрывать секреты общения, но толку от этого разговора было, прямо скажем, мало".

Лавров объяснил это следующим образом: "Хотя бы потому, что потом президент Макрон стал делать публичные заявления, что на Россию надо надавить, чтобы она согласилась немедленно на прекращение огня (на Украине) без всяких условий".

При этом министр рассказал, что Макрон говорит это уже давно, а когда пробросил подобный тезис впервые, то его спросили, перестанет ли в таком случае Франция поставлять оружие на Украину?

"Нет. Прекращение огня (по мнению Макрона - прим. "РГ") должно быть без всяких условий. Вот вам и все, вот и цель", - объяснил Сергей Лавров.

По его словам, "как минские договоренности были нужны, чтобы как-то встряхнуть нацистский режим Порошенко", так и "сейчас они хотят получить передышку".