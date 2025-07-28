Лавров: практически все страны БРИКС подтвердили участие в "Интервидении"

Практически все страны - участницы объединения БРИКС и их партнеры подтвердили свое участие в предстоящем международном песенном конкурсе "Интервидение", уже насчитывается более 20 представителей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов".

Он отметил, что конкурс "Евровидение" давно "превратился в рекламу нетрадиционных, чуждых России ценностей", поэтому в октябре текущего года под Москвой на Live Арене будет проводиться "первое "Интервидение" - международный песенный конкурс, где будут участвовать страны БРИКС".

"Практически все страны БРИКС и их партнеры, всего где-то 20 с небольшим, уже подтвердили свое участие", - сообщил Лавров.

При этом глава российского дипведомства подчеркнул, что РФ никогда не закрывается от универсальных форм сотрудничества, но когда пытаются ей "закрыть выход на справедливых и общеприемлемых условиях, она не будет просто так сидеть сложа руки".

Об "Интервидении"

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.