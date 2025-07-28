Лавров назвал важным предстоящий визит Путина в Китай

Предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Китай в сентябре, в ходе которого пройдут мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, является очень важным для сохранения исторической памяти. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов".

"Отношения с Китайской Народной Республикой у нас беспрецедентно глубокие, широкие, доверительные, стратегические. Был председатель КНР Си Цзиньпин у нас на мероприятиях в честь 80-летия Победы. А в начале сентября президент Путин будет в Китае по приглашению председателя Си Цзиньпина праздновать 80-летие разгрома японского милитаризма. Это очень важные мероприятия, в том числе с точки зрения сохранения исторической памяти и недопущения успеха попыток, которые Запад и те же японцы предпринимают, чтобы вытравить память о тех годах", - сказал он.

В конце июня помощник президента по международным делам Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что Путин планирует провести в Китае четыре дня. В ходе визита российский президент примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, который будет проходить с 31 августа по 1 сентября. На 2 сентября намечены полномасштабные двусторонние российско-китайские переговоры, а 3 сентября в Пекине лидеры России и Китая вместе примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.