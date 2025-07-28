Лавров заявил, что разумные люди на Западе еще остаются

Диалог Москвы с администрацией Дональда Трампа показывает, что разумные люди на Западе еще остаются, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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В интервью газете "Коммерсант" высокопоставленный дипломат сказал: "И сейчас разумные люди в администрации наконец-то появились после того, как байденовские ставленники ушли или их отодвинули от дел".

По словам министра, эти люди "с нами решают элементарные, казалось бы, вопросы жизнедеятельности дипломатической миссии в стране, с которой у тебя не разорваны дипломатические отношения".

Однако, добавил Лавров, Россия и США в ходе контактов еще не согласовали параметры соглашения по урегулированию на Украине, которые можно назвать ключевыми. А основные компоненты по-прежнему обсуждаются.