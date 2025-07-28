Прекращены полномочия председателя Верховного суда России

Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия председателя Верховного суда России Ирины Подносовой в связи с ее смертью. Об этом сообщается на официальном сайте ВККС.

© Российская Газета

Напомним, Ирина Подносова, первая женщина на посту главы Верховного суда страны, умерла 22 июля на 72-м году жизни. "28 июля состоялось внеочередное заседание Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. ВККС РФ прекратила полномочия судьи, Председателя Верховного Суда Российской Федерации Подносовой Ирины Леонидовны на основании подпункта 10 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", - говорится в сообщении ВККС.

В ближайшее время Высшая квалификационная коллегия судей должна объявить конкурс на открывшуюся вакансию.

Согласно закону, кандидат должен быть старше 35 лет, иметь высшее юридическое образование и не менее 10 лет стажа по профессии. У него не должно быть судимостей, вида на жительство в других странах. Естественно, не может быть и другого гражданства. Если кандидат ранее не работал судьей, ему предстоит сдать квалификационный экзамен на должность судьи (этого не требуется обладателям ученой степени или звания "Заслуженный юрист РФ").

Высшая квалификационная коллегия судей проведет отбор и представит выбранную кандидатуру президенту России. Сделать это необходимо не позднее трех месяцев со дня открытия вакансии. В свою очередь, глава государства в случае согласия с предложенной кандидатурой направит представление в Совет Федерации, который и должен утвердить назначение.