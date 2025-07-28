Косачев: фон дер Ляйен сидела перед Трампом как прогулявшая урок школьница

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на встрече с президентом США Дональдом Трампом по обсуждению торговой сделки ЕС и Соединенных Штатов выглядела "как прогулявшая урок школьница". Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

© Газета.Ru

"Вчерашние торговые переговоры между США и ЕС завершились практически полностью на условиях Трампа. Урсула фон дер Ляйен сидела перед ним (Трампом – "Газета.Ru") как прогулявшая урок школьница - не хватало только пресловутого "папочки" в её заискивающей риторике", - подчеркнул он.

Как отметил Косачев, после заключения сделки ЕС и США по торговле остается рад вопросов. К примеру, выдержит ли конкуренцию на американском рынке европейская продукция с пошлинами США в 15%? В каких объемах и какого качества ЕС приобретет у США энергоносители на $750 млрд?

А также на каких условиях и в какие отрасли ЕС и инвестирует в американскую экономику $600 млрд? От ответов на эти ключевые вопросы во многом зависит будущее европейской интеграции, указал Косачев. 27 июля президент Соединенных Штатов на встрече с главой Еврокомиссии в Шотландии заявил, что США и Европейский союз договорились о торговой сделке. Он отметил, что речь идет об "огромной сделке с большим количеством стран".

По словам американского лидера, они откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам. Глава Белого дома также рассказал, что ЕС приобретет у США энергоносители на $750 млрд и инвестирует еще $600 млрд в американскую экономику.