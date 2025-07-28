Третья мировая война уже началась, однако она идет не в том формате, к которому все привыкли. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев в Telegram-канале.

«Штаты понимают, что конец их гегемонии близок, пытаются утопить весь остальной мир, чтобы не дать ему вырасти. Украина — это лишь один из фронтов», — написал политик.

Он также указал на бессмысленность переговоров между Россией и Украиной. Гурулев убежден, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение будут всячески пытаться отказаться от мира, и допустил, что в ближайшее время Киев начнет мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Политик добавил, что российская армия готова к этой войне, но нужно также уделить внимание и промышленности, увеличивая выпуск военной продукции, в частности, повсеместно внедряя искусственный интеллект.

Ранее военный эксперт Александр Зимовский заявил, что ЕС хочет начать войну с Россией в 2027 году.