В Госдуме ответили на слухи о блокировке WhatsApp с августа

Информация, что в России с 1 августа заблокируют мессенджер WhatsApp* и VPN, не соответствует действительности. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский.

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В беседе с «Газетой.Ru» парламентарий назвал эту информацию «очередным нелепым вбросом выходного дня».

«Зачем-то позволяют себе некоторые наши коллеги. Слухи комментировать, конечно же, не буду», — добавил Боярский.

Ранее стало известно, что задолженность WhatsApp по неоплаченным штрафам достигла почти 22 млн рублей.

В России анонсировали блокировку Whatsapp и VPN с 1 августа

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.