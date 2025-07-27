Дипломаты прокомментировали сожжение российского триколора в Тбилиси

Сожжение российского флага у гостиницы в Тбилиси, где проживают фехтовальщики из РФ, является русофобской выходкой и провокацией с целью навредить престижу грузинской столицы. Об этом заявили в секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, передает РИА Новости.

В секции прокомментировали инцидент у тбилисской гостиницы, где неизвестные сожгли российский триколор.

Дипломаты отметили, что это очередные русофобские выходки, предпринятые «известной группой политически ангажированных лиц».

«Очевидная цель провокационных действий — использовать антироссийскую карту для мобилизации сторонников радикальных сил и нанести ущерб престижу Тбилиси как принимающей стороны», — заявили представители секции.

В секции интересов РФ ожидают, что компетентные ведомства Грузии примут необходимые меры и обеспечат условия «для честных, лишенных дискриминации и неполитизированных состязаний».

Российские спортсмены в эти дни участвуют в Чемпионате мира по фехтованию, проходящем в Грузии.