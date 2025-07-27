Матвиенко прибыла в Женеву для участия в мероприятиях МПС

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко возглавила парламентскую делегацию, прибывшую в Женеву для участия в мероприятиях Межпарламентского союза и серии важных двусторонних встреч.

Делегация Федерального собрания России во главе с Валентиной Матвиенко прибыла в Женеву для участия в мероприятиях Межпарламентского союза, передает РИА «Новости». Пресс-служба Совета Федерации уточнила, что визит продлится с 28 по 30 июля. В рамках поездки ожидается ряд международных двусторонних встреч, среди которых переговоры с председателем МПС Тулией Эксон.

Матвиенко примет участие в 15-м Саммите женщин–председателей парламентов, посвященном теме ведущей роли в обеспечении всеобъемлющего мира. Кроме того, председатель СФ выступит на шестой Всемирной конференции спикеров парламентов на сессии, посвященной парламентскому сотрудничеству и многостороннему подходу к решению глобальных проблем во имя мира и справедливости.

В состав российской делегации вошли вице-спикер СФ Константин Косачев, глава научного комитета СФ Лилия Гумерова, первый замглавы международного комитета СФ Андрей Денисов, а также представители Госдумы – вице-спикер Петр Толстой и глава международного комитета Леонид Слуцкий.