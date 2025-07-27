В МИД РФ назвали «беззубой» реакцию ООН на нарушения прав русскоязычных в Латвии

Комитет ООН по правам человека (КПЧ) беззубо реагирует на многочисленные нарушения прав русскоязычного населения Латвии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя замечания КПЧ ООН по очередному докладу прибалтийской республики о выполнении своих обязательств в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах, сообщает ТАСС.

По ее словам, рекомендации комитета в адрес властей Латвии по исправлению недочетов в правозащитной области в очередной раз сформулированы «в мягком, беззубом ключе в отрыве от реальной ситуации», в том числе в сфере дискриминации русскоязычных жителей страны. Дипломат отметила, что КПЧ ООН не дал адекватную оценку серьезным нарушениям прав этих людей.

«Комитет предпочел упомянуть их лишь вскользь в общем контексте проявлений «возможной косвенной дискриминации языковых меньшинств», — сказала она.

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