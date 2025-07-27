Захарова: ООН беззубо реагирует на русофобскую политику Латвии

Комитет ООН по правам человека беззубо реагирует на многочисленные нарушения прав русскоязычного населения Латвии и русофобскую политику Риги. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в связи с замечаниями КПЧ ООН по докладу латвийской стороны о выполнении обязательств в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах.

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По словам Захаровой, "приходится констатировать, что рекомендации по исправлению имеющихся недочетов в правозащитной области в очередной раз сформулированы в мягком, беззубом ключе и в отрыве от реальной ситуации, в том числе в сфере дискриминации русскоязычного населения".

Как отметила представитель МИД РФ, серьезные нарушения прав русскоязычного населения не получили адекватной оценки, а КПЧ ООН упомянул их только в общем контексте проявлений "возможной косвенной дискриминации языковых меньшинств".

"Не в первый раз комитет по правам человека предпочитает игнорировать тот факт, что "языковые" законодательные инициативы латвийских властей являются не сиюминутными конъюнктурными устремлениями, а логическим продолжением последовательной политики по выдавливанию русского языка и культуры за пределы территории этой страны, которую Рига проводит на протяжении более 30 лет", - подчеркнула Захарова.

Она также подчеркнула, что этот комитет, несмотря на свою явную политическую ангажированность, в заключительных замечаниях по докладу Латвии не смог полностью проигнорировать проблему дискриминации русских в этой стране. "Это, свидетельствует о серьезности, масштабе и системности русофобской политики Риги", - отметила представитель российского МИД.