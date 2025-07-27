Политолог объяснил заявление Макрона об увеличении давления на Россию

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что страна «продолжит давление» на Россию. По словам собеседника RT, Макрон проявляет свойственную ему непоследовательность.

«Для него характерны метания. Причина их заключается в том, что он претендует на лидерство в Европе и очень переживает, что более выгодно там выглядит Мерц из Германии или Стармер из Великобритании. А он (Макрон. — RT) по своему опыту и авторитету слабее... Это вписывается в его намерение как-то сохранить лицо и авторитет в либеральном европейском сообществе, потому что его многие игнорируют», — объяснил Оленченко.

Политолог также напомнил, что в сентябре во Франции могут пройти внеочередные выборы и президент страны таким образом пытается заработать себе политические очки.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страна продолжит увеличивать помощь Украине и усиливать давление на Москву.