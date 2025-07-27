Путин назвал ключевую задачу России

Президент РФ Владимир Путин проверил по видеосвязи ход оперативных учений «Июльский шторм». Глава государства поздравил моряков с Днём ВМФ и назвал ключевую задачу армии и страны.

Путин отметил, что нынешний праздник проходит в рабочей обстановке, проверяется боеготовность флота.

«Наша ключевая задача — гарантированно обеспечить безопасность России, надёжно защитить суверенитет и национальные интересы Родины», — сказал президент.

По его словам, огромная роль в этом отводится Военно-Морскому Флоту. Россия будет повышать уровень боеподготовки корабельных экипажей, береговых и авиационных частей, оснащать их самой современной техникой и вооружениями.

В ближайшее время пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии, две из них — уже в этом году.

«В итоге качественно возрастут ударная мощь и боевые возможности Флота», — добавил Путин.

Оперативные маневры ВМФ России «Июльский шторм» проводились с 23 по 27 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.

Было задействовано более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, свыше 15 тысяч военнослужащих.

Учения проходили с практическим применением оружия.