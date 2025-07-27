Украинские власти показывают себя во всей красе, и это видно по их отношению к собственным погибшим бойцам, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что украинские власти намерены признать дезертирами переданных Киеву погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О планах украинской администрации стало известно пророссийскому подполью.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский всегда относился к людям как к дровам. Ну, поэтому ему и недолго-то осталось. Он сам скоро дровами встанет. Если ты хочешь, чтобы к тебе относились нормально, так и к людям нормально относись, тем более к своим?» — прокомментировал сообщение Колесник.

Депутат выразил предположение, что украинский президент скоро сам поймет, кто им управляет. Это, по его словам, видно по протестам, которые сейчас проходят в этой стране и приведут к смене власти.

Ранее стало известно, что Россия и Украина составили предварительные списки гражданских лиц для обмена в формате «20 на 20». По словам депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова, первые верифицированные списки есть у России и Украины.