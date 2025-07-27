Песков не мог улететь в Питер из-за провокаций ВСУ

Самолет, на борту которого находился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, задержался перед вылетом в Санкт-Петербург из-за введеного плана «Ковер» в связи с атаками украинских беспилотников.

«Вылет перенесли из-за „Ковра“», — подтвердил Песков Юнашеву.

Видео с пресс-секретарем российского лидера журналист опубликовал в своем telegram-канале.

Вылет самолета, запланированный на 9:30 был задержан из-за атаки украинских беспилотников в Ленинградской области и введения плана «Ковер». Пассажирам пришлось несколько часов ждать на борту, пока не будет разрешено отправление. В итоге задержка составила два часа. Песков направлялся в Петербург для участия в учениях ВМФ.

Сегодня в Ленинградской области, включая Всеволожский и Кронштадтский районы, были зафиксированы взрывы. Местные жители сообщают о работе систем ПВО. Над Всеволожском слышали звуки перехвата объектов, передает «Ридус».