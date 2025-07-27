Путин сформулировал ключевую задачу «Июльского шторма»
Ключевая задача участников учений Военно-морского флота «Июльский шторм» состоит в гарантированной защите безопасности России.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Ключевая задача — гарантировано обеспечить безопасность России, надежно защитить суверенитет и национальные интересы Родины. Огромная роль в этом отводится Военно-морскому флоту», — заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам учений.
Трансляция его выступления ведется на официальном сайте Кремля.
День ВМФ отмечается 27 июля. «Июльский шторм» проходит с 23 по 27 июля, в маневрах задействованы Северная, Тихоокеанская, Балтийская и Каспийская флотилии.