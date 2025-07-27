Путин сформулировал ключевую задачу «Июльского шторма»

Ключевая задача участников учений Военно-морского флота «Июльский шторм» состоит в гарантированной защите безопасности России.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Ключевая задача — гарантировано обеспечить безопасность России, надежно защитить суверенитет и национальные интересы Родины. Огромная роль в этом отводится Военно-морскому флоту», — заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам учений.

Трансляция его выступления ведется на официальном сайте Кремля.

День ВМФ отмечается 27 июля. «Июльский шторм» проходит с 23 по 27 июля, в маневрах задействованы Северная, Тихоокеанская, Балтийская и Каспийская флотилии.