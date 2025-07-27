Володин заявил, что будущее России и мира зависит от итогов СВО

От того, достигнет ли Россия целей спецоперации, зависит будущее страны и всего мира. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«От достижения целей специальной военной операции зависит будущее России и в целом зависит мир на нашей планете», — заявил Вячеслав Володин, его слова передает корреспондент URA.RU.

Председатель ГД подчеркнул, что для России очень важна победа, поскольку она даст будущее не только ей, но и другим странам в рамках многополярного мира, справедливого мироустройства. Именно это обеспечит возможность развития суверенитета российского государства, заключил Володин.