Путин ознакомился с ходом учений ВМФ в Петербурге

Президент России Владимир Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, приуроченных ко Дню ВМФ. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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По его словам, в рамках учений президент также выслушал доклады военачальников, а также наблюдал за частью стрельб. По данным Кремля, Путин лично поздравил военнослужащих с их профессиональным праздником — Днем ВМФ.

Учения под названием «Июльский шторм» проходят в акваториях Тихого океана, Северного Ледовитого океана, Балтийского и Каспийского морей. В манёврах задействовано более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, около 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц техники и свыше 15 тысяч военнослужащих.

Целью учений является проверка готовности сил флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач, а также отработка комплексного применения высокоточного дальнобойного оружия, беспилотных систем и современных образцов вооружения.

Ранее Кремль объяснил отмену главного парада ВМФ.