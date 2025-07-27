"Стамбульская ловушка": Марков заявил о сговоре "тройки ЗЭТ" против Путина

Политический аналитик Сергей Марков в своем телеграм-канале представил прогноз на конец августа и начало сентября, охарактеризовав этот период как "критические дни, которые определят будущее". В центре его анализа — предполагаемая многосторонняя дипломатическая игра вокруг украинского конфликта с участием России, Украины, Турции и США.

По мнению Маркова, ключевым фактором является истечение срока ультиматума по Украине, который выдвинул президент США Дональд Трамп. Срок этого 50-дневного ультиматума истекает в начале сентября.

Марков считает, что в преддверии этой даты уже сформировалась неформальная "Тройка ЗЭТ" – Владимир Зеленский, президент Турции Реджем Тайип Эрдоган и Трамп. Эта группа, по его словам, настойчиво предлагает президенту России Владимиру Путину провести саммит в Стамбуле до конца августа.

Политолог описывает два возможных плана этой "тройки". План максимум: добиться полного перемирия. План минимум: прекратить взаимные воздушные удары.

Марков подчеркивает, что оба сценария "очень выгодны украинскому режиму и не выгодны России". Он называет эту инициативу "политической ловушкой" для российского президента, в которой Путин может оказаться "один против всех". При этом он отмечает, что у Эрдогана и Трампа сложились хорошие, хотя и сложные, личные отношения с Путиным.

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В качестве метода "стимулирования" России к переговорам, как пишет Марков, украинская сторона якобы готовит удары по Москве в конце августа, ко времени возвращения людей из отпусков.

В качестве альтернативного сценария политолог рассматривает возможную встречу Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Пекине 3 сентября. Эта дата приурочена к 80-летию окончания Второй мировой войны. Визит российского президента в Китай в эти сроки подтвержден официально. Трамп также подтвердил получение приглашения от Си Цзиньпина и не исключил такой поездки. По мнению Маркова, на этой встрече вопросы мира на Украине могли бы решаться на условиях, более близких к российским.

Завершая свой анализ, Марков упоминает о возможном противодействии этому сценарию. Он заявляет, что госсекретарь США Марко Рубио и его союзники в так называемом "глубинном государстве" якобы хотят сорвать пекинскую встречу и готовят для этого провокации в августе.