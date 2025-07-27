В Кремле объяснили отмену военно-морского парада в Петербурге

Главный военно-морской парад в северной столице был отменен из соображений безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

В воскресенье журналисты спросили представителя Кремля, по какой причине был отменен парад в этом году.

«Это связано с общей обстановкой, из соображений безопасности, они превыше всего», — сказал Песков.

В начале июля СМИ сообщили, что подготовка к параду остановлена. https://news.rambler.ru/community/54930745-glavnyy-voenno-morskoy-parad-v-peterburge-mogut-otmenit/

Затем Смольный информировал, что мероприятия в честь Дня ВМФ 27 июля проводиться не будут. Салют, военно-морской парад, прохождение колонн водных судов и гидроциклов отменены.