Песков: России необходимо зафиксировать выполнение задач СВО

Принципы будущих отношений России и Украины будут выстраиваться после выполнения задач специальной военной операции, разъяснил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что тема отношений двух стран после СВО — «слишком теоретический вопрос сейчас».

«Сначала нужно все-таки урегулировать проблему, и нам нужно зафиксировать выполнение тех задач, которые стояли перед СВО. Для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическими средствами», — отметил Песков.

По его словам, СВО продолжается в условиях, когда дипломатия стала «невозможной», когда все предложения о диалоге были отвергнуты — и самой Украиной, и западниками.

Вместе с тем, переход в русло дипломатического урегулирования по-прежнему остается предпочтительным, констатировал Песков.