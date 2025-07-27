В Кремле прокомментировали награждение осужденного генерала Попова

Награждение осужденного генерала Ивана Попова орденами Запорожья является прерогативой самого региона.

Об этом в воскресенье, 27 июля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Это прерогатива руководства субъекта, своими региональными наградами [они] могут награждать граждан Российской Федерации, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее суд в Москве рассмотрел жалобы на приговор бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову, которого приговорили к пяти годам лишения свободы. Приговор, вынесенный судом, обжаловала администрация Запорожской области.

Сам Попов писал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в разбирательстве. В нем он сделал акцент на том, что посвятил жизнь служению Отечеству. В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что глава государства получил письмо от бывшего командующего армией.

9 апреля в СМИ появилась информация, что Попова направят в зону проведения специальной военной операции на Украине. Спустя неделю защита обвиняемого обратилась к суду с просьбой вынести ему оправдательный приговор.