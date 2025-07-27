Спецоперация идёт, так как киевский режим отверг проведение диалога с Москвой политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, сейчас рано говорить об отношении двух стран после спецоперации, так как для начала необходимо решить все поставленные задачи. Москва хотела бы это сделать, как отметил Песков, политико-дипломатическими средствами.

«СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения о диалоге были отвергнуты — и самой Украиной, и западниками», — заключил пресс-секретарь.

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Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Киеву в любом случае придётся пойти на все условия Москвы.