Нагнетая «российскую угрозу», президент Франции Эммануэль Макрон, польский премьер Дональд Туск и другие западноевропейские русофобы пытаются подорвать переговоры в Стамбуле. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram.

По его словам, западные лидеры «подливают масло в огонь украинского конфликта в попытках подорвать переговорные усилия Стамбула-2».

«"Коалиция желающих" маниакально "бьет в бубен большой войны"… Нагнетая "российскую угрозу"», — указал он на использование русофобии.

Ранее Слуцкий обвинил Запад в разрушении государственности Украины. По его словам, «идеологам братоубийственного проекта» необходимо признать тот факт, что их планы не реализовались.