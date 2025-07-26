Путин подписал указ о смягчении миграционных норм для молдаван

Граждане Молдавии, которые нарушили правила пребывания в России, смогут урегулировать свой правовой статус до 2026 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Молдаванам не будет грозить наказание, если они не нарушили закон и не представляют угрозы для национальной безопасности. Кроме того, молдавские граждане могут трудиться без патента до октября 2026 года, если пройдут дактилоскопию и медицинское освидетельствование, следует из текста документа.

Председатель комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что киргизская сторона не может рассчитывать на получение особого статуса на территории России на основании участия в Великой Отечественной войне, поскольку в сражениях участвовали все республики СССР.

В Госдуме озвучивают и другие предложения по этой теме. Так, 14 июня глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, представляющий фракцию ЛДПР, заявил, что бесплатное обучение в российских школах для детей мигрантов нужно вовсе отменить, а количество попыток сдачи теста по русскому языку — ограничить.