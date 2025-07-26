Полянский прокомментировал перепалку представителей США и Китая в ООН

Представитель Китая жестко ответил на обвинения США в поставке России компонентов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Перепалку представителей двух стран прокомментировал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Американцы в последнее время последовательно вменяют китайцам в вину поставки России компонентов для дронов. Китай всегда жестко отвечает. Иногда это идет по кругу. На данном заседании таковых перепалок было два раунда», — написал Полянский.