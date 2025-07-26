Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале выразил мнение, что Сьюзанн Миллер из ЦРУ, обвинившая Габбард во лжи по поводу Рашагейта, совсем запуталась в показаниях.

По данным сенатора, в её высказываниях - одно противоречие на другом: Россия якобы пыталась вмешаться в 2016-ом году в президентские выборы в США "с высокой долей вероятности", а потом даже "на 100 процентов", но доказательств у ЦРУ не было никаких, даже одного процента, да и сговора никакого не было, да и Трамп не при чем...

Сенатор высказал мнение, что создаётся полное ощущение, что лжет не Габбард, а она.

Сьюзан Миллер, бывший высокопоставленный офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ), сыграла ключевую роль в анализе разведывательной информации о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Её участие в этом процессе началось еще в 2017 году, когда она возглавляла команду аналитиков, задачей которой была подготовка всестороннего доклада о действиях Москвы. Этот доклад, по словам Миллер, основывался на тщательно проверенных и достоверных данных, собранных различными разведывательными службами. Анализ показал, что Россия действительно предпринимала активные попытки повлиять на исход выборов, оказывая поддержку кандидатуре Дональда Трампа.

Однако, подчеркивает Миллер, в собранных данных отсутствовали какие-либо доказательства существования прямого сговора или заговора между Кремлём и командой Трампа. Это важное уточнение, поскольку оно опровергает распространённые теории о тайных соглашениях между российскими властями и американской предвыборной кампанией. Однако, спустя годы, в июле 2025 года, Миллер выступила с серьёзным заявлением в эфире NBC News.

Она обвинила Белый дом и директора Национальной разведки США, Тулси Габбард (примечательно, что назначение Габбард на этот пост само по себе вызывает множество вопросов и является предметом политических дебатов), в целенаправленном распространении дезинформации касательно объёма и характера имеющихся разведывательных данных о российском вмешательстве.

Миллер утверждает, что официальные лица намеренно искажают или замалчивают факты, представляя ситуацию в более драматичном свете, чем это позволяет реальная информация. По её словам, существующие данные, хотя и подтверждают вмешательство России, не подтверждают масштабы и степень влияния, которые приписываются Москве некоторыми политическими силами. Таким образом, Миллер не только описывает свою роль в анализе развединформации, но и выступает как критик официальной позиции, указывая на потенциальные попытки манипуляции общественным мнением и политическими процессами.

Её заявление вызывает множество вопросов о прозрачности работы разведывательных служб и о том, насколько полно американская общественность информирована о реальном масштабе вмешательства России в американскую политику. Дальнейшее расследование её утверждений крайне необходимо для восстановления доверия к работе разведывательных органов и обеспечения объективной оценки произошедших событий.