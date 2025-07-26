Западные страны перестали бы отправлять вооружения и военную технику, спонсировать теракты, если бы действительно хотели мира, разъяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат уточнила, что Запад также мог бы добиться того, чтобы украинское правительство не распространяло экстремистскую идеологию.

По ее оценке, мирные переговоры и политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине никогда не были истинным трендом или философией Запада в целом.

«Им тут не до мира, очевидно. Нет ни одной предпосылки говорить о том, что коллективный Запад и НАТО серьезно понимают ценность мира или стремятся установить его на Украине или хоть как-то снизить там напряженность. Все свидетельствует об обратном», — подчеркнула Захарова.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила заседание Совбеза ООН на 31 июля. Он пояснил, что ключевой темой обсуждения станет обсуждение попыток сорвать переговоры РФ и Украины в Стамбуле.

Захарова жестко раскритиковала борьбу с коррупцией на Украине

Дипломат напомнил, что Россия «давно и последовательно предлагала решить украинский кризис через дипломатию», но Запад это не устраивает, пока он «готов воевать с Россией и дальше руками украинцев», совершенно не заботясь о том, что их становится все меньше.