Захарова жестко раскритиковала борьбу с коррупцией на Украине

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) не имеют отношения к борьбе с украинской коррупцией. Эти структуры созданы для давления и контроля со стороны Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Захарова считает, что реальной борьбы с коррупцией на Украине не происходит.

По ее словам, Запад управляет Банковой и Владимиром Зеленским с помощью НАБУ и САП. При этом отмываются колоссальные средства, которые поступают Киеву. Затем они возвращаются «в западные же банки, фонды и так далее».

«Никакой реальный или даже "квази", похожий, приближающийся к настоящей борьбе с коррупцией — никакой подобный процесс на Украине не происходил и не происходит», — сказала Захарова.

ООН хочет видеть эффективную борьбу с коррупцией на Украине

Ранее политолог рассказал, как на Украине создали «индульгенцию на казнокрадство».