Военнослужащие ВСУ должны присоединиться к акциям протеста против действующей власти в Киеве.

Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Призываю ВСУ, которых коррумпированная киевская хунта осознанно обрекла на бессмысленный конфликт и бесславную гибель, найти в себе силы развернуть оружие и поддержать борьбу собственных сограждан с вцепившимся как клещ за власть неонациста [президента Украины Владимира] Зеленского», — заявил Михаил Шеремет, его слова передает агентство «Прайм». Депутат считает, что у украинских военных появился шанс не позволить реализовать западный сценарий по уничтожению украинского народа. По словам Шеремета, только так военные смогут защитить граждан страны «диктаторского произвола» Зеленского.

В Госдуме РФ рассказали о подготовке к обмену гражданскими лицами с Украиной

Ранее Верховная рада приняла закон, отменяющий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ был подписан Зеленским, отмечает 360.ru. После этого в ряде украинских городов начались массовые протесты. В Киеве митингующие собрались возле здания офиса президента. Часть депутатов заявила о намерении оспорить новый закон в Конституционном суде. Послы стран G7 выразили обеспокоенность расследованием СБУ в отношении сотрудников НАБУ.