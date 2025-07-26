Депутат Кузнецов: РФ и Украина имеют списки гражданских лиц для обмена 20 на 20

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Москва и Киев располагают предварительными списками гражданских лиц для обмена по формуле «20 на 20».

В Госдуме РФ рассказали о подготовке к обмену гражданскими лицами с Украиной
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Государственной думы РФ Дмитрия Кузнецова.

«У нас на руках есть первые верифицированные списки: как у России, так и у Украины. Это те, кого мы посещали в рамках взаимного посещения гражданских пленных весной 2023 года», — рассказал парламентарий.

Он уточнил, что у Москвы имеются видео из мест заключения гражданских лиц.

По словам законодателя, в 2023 году его аппарат взаимодействовал с уполномоченным по правам человека на Украине Дмитрием Лубинцом. Согласно договоренностям, Кузнецов и его подчиненные посещали украинских пленных в РФ. Лубинец и его коллеги, в свою очередь, приходили к российским пленным на Украине.

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23 июля в турецком городе Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между делегациями Москвы и Киева. Во время встречи стороны договорились осуществить обмен удерживаемыми лицами в формате «1200 на 1200». Кроме того, представители РФ предложили создать три рабочие группы для дальнейших консультаций.