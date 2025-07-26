Патрушев посоветовал представителям НАТО выучить русский для понимания Путина

Россия не намерена нападать на страны НАТО, возможно, в альянсе это поймут, если выучат русский язык, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Патрушев отметил пользу изучения иностранных языков.

«Может быть, знание русского языка поможет натовцам наконец понять слова президента России (Владимира Путина) о том, что наше государство не собирается нападать на страны НАТО», – заявил Патрушев.

По словам Патрушева, заявления о якобы агрессивных намерениях Москвы не имеют смысла и используются лишь для отвлечения внимания европейцев от сложной экономической ситуации в Евросоюзе.

Патрушев обвинил Британию в попытке сорвать переговоры с США по Украине

Патрушев подчеркнул, что использовать можно «любой язык кроме языка силы, угроз и шантажа».

Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте пригрозил странам НАТО, что им придется выучить русский язык, если они не увеличат военные расходы до 5% ВВП.