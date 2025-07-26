Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24

Глава КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования народу России в связи с авиакатастрофой Ан-24 в Амурской области. Об этом сказано в телеграмме северокорейского лидера президенту РФ Владимиру Путину, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Восприняв неожиданное печальное известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета, от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выражаю глубокие соболезнования», — указано в сообщении.

Опубликовано видео с места крушения самолета Ан-24

Он подчеркнул, что народ Северной Кореи «делит с братским российским народом несчастье и горе». Ким Чен Ын также пожелал Путину, чтобы под его руководством Россия смогла «преодолеть боль утраты».

О крушении пассажирского самолета в Приамурье стало известно утром 24 июля. Борт следовал рейсом Хабаровск — Благовещенск — Тында и перестал выходить на связь во время захода на посадку.