Политолог рассказал о ловушке Эрдогана и Трампа для Путина

Президент Украины Владимир Зеленский, его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган и глава США Дональд Трамп создали ловушку для российского лидера Владимира Путина. На это указал политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

По его словам, Эрдоган предложил Трампу провести саммит по Украине с участием Зеленского и Путина, тот поддержал эту идею.

«Таким образом, сейчас уже все трое — Зеленский и Эрдоган и Трамп — предлагают Путину саммит по перемирию на Украине. И Путин будет один против? Это какая то прямо политическая ловушка для Путина», — отметил эксперт.

Он пояснил, что российскому президенту предлагают безусловное перемирие, которое очень выгодно Киеву, но совершенно не выгодно Москве.

Guardian узнал, как Путин отреагировал на ультиматум Трампа с введением пошлин в 100%

Ранее Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, обсудив в том числе конфликт на Украине. В ходе разговора турецкий президент подчеркнул важность прямых переговоров Москвы и Киева.