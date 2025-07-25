Киевский режим пытается «спасти шкуру» своего лидера Владимира Зеленского и ради этого готов пожертвовать Украиной, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Вы упорно пытаетесь не замечать того, как насквозь коррумпированный режим в Киеве пытается спасти шкуру (Владимира) Зеленского и его клики, ставя будущее своей страны под вопрос». – приводит слова Полянского РИА «Новости».

Он заявил, что данный вопрос планируется обсудить на заседании Совета Безопасности ООН.

Полянский заявил, что власти Украины уничтожают документы о хищениях

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия запросила проведение 31 июля заседания Совета Безопасности ООН по вопросу попыток срыва российско-украинских переговоров в Стамбуле. В миссии Пакистана при ООН, которая председательствует в Совбезе в июле, подтвердили назначение заседания на 31 июля, оно начнется в 17.00 мск (10.00 по времени Нью-Йорка).

В среду в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины.