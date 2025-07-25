Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что власти Украины уничтожают документы о хищениях западной помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Полянского, именно для этих целей Владимир Зеленский подписал закон об ограничении прав антикоррупционных органов Украины. Как считает зампостпред, эти ведомства имели на руках компромат, который мог бы стать основой для уголовных дел в отношении окружения Зеленского.

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«Сейчас, в эти самые минуты, его приспешники заняты тем, что уничтожают документы, изобличающие коррупцию в высших эшелонах власти, уличающие киевского узурпатора и его соратников в растратах миллиардов долларов бюджетных средств и западной помощи. Получив в свое распоряжение папки с разоблачающими их свидетельствами, они формально "отыграли назад" – якобы в ответ на негативную реакцию в украинском обществе и за рубежом», — заявил он.

Ранее Зеленский подписал закон, лишающий независимости САП и НАБУ. Эта инициатива привела к большому общественному резонансу как на Украине, так и в странах Запада. После этого Зеленский предложил новый закон, который должен должен укрепить независимость этих структур.