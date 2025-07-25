РФ запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Россия запросила заседание Совбеза ООН на 31 июля, ключевой темой которого станет обсуждение попыток сорвать переговоры РФ и Украины в Стамбуле. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

Он отметил, что Москва «давно и последовательно предлагала решить украинский кризис через дипломатию», но Запад это не устраивает, пока он «готов воевать с Россией и дальше руками украинцев», совершенно не заботясь о том, что их становится все меньше.