РФ запросила заседание Совбеза ООН по Украине
Россия запросила заседание Совбеза ООН на 31 июля, ключевой темой которого станет обсуждение попыток сорвать переговоры РФ и Украины в Стамбуле. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.
Он отметил, что Москва «давно и последовательно предлагала решить украинский кризис через дипломатию», но Запад это не устраивает, пока он «готов воевать с Россией и дальше руками украинцев», совершенно не заботясь о том, что их становится все меньше.
«Вы упорно пытаетесь не замечать того, как насквозь коррумпированный режим в Киеве пытается спасти шкуру Владимира Зеленского и его клики, ставя будущее своей страны под вопрос. Об этом мы подробно поговорим на отдельном, запрошенном нами на 31 июля заседании, где мы предлагаем сконцентрироваться на обсуждении действий, подрывающих поиск путей дипломатического решения украинского конфликта, включая попытки сорвать прямой российско-украинский переговорный трек в Стамбуле», — заключил Полянский.