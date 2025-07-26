В ООН высказались об атаках беспилотников на Россию

ООН обеспокоена жертвами среди населения из-за атак беспилотников Вооруженных сил Украины на Россию. Об этом заявил помощник генсека всемирной организации Мирослав Енча в ходе заседания Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

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«Мы также обеспокоены растущим числом сообщений о жертвах среди гражданского населения, которые, как сообщается, являются результатом атак украинских беспилотников», — сказал спикер.

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Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский объявил, что Россия запросила на 31 июля заседание Совбеза ООН по Украине и предложила обсудить попытки сорвать российско-украинские переговоры в Стамбуле.