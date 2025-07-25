В Совете Федерации почтили память погибших в авиакатастрофе Ан-24

© Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Российские сенаторы на заседании почтили минутой молчания память 48 человек, погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила глубокие соболезнования родным и близким жертв трагедии.

В ходе заседания сенатор Людмила Нарусова подняла вопрос о состоянии отечественного авиапарка. Она указала на информацию о том, что разбившемуся самолету было около 50 лет.

Нарусова предложила пригласить на осеннюю сессию главу Росавиации для доклада о безопасности межрегиональных перевозок. Валентина Матвиенко назвала предложение правильным, но призвала дождаться официальных выводов следствия. Она поручила профильным комитетам подготовить слушания по этой теме, подчеркнув, что безопасность граждан является главным приоритетом.

Спикер отметила, что возраст самолета сам по себе не определяет его летную годность. Матвиенко заверила, что сенаторы обязательно вернутся к этому вопросу, чтобы принять все необходимые меры для предотвращения подобных трагедий.

Амурская область на этой неделе строит амбициозные планы: регион готовится открыть три новых транспортных маршрута в Азию на фоне высокой оценки федерального Минздрава.