В России готовят еще один запрет для иноагентов

В скором времени иноагентам могут запретить печатать и продавать книги в России. Об этом сообщает депутат Госдумы Андрей Свинцов, передает «Абзац».

© РИА Новости

В соответствии документом, который в настоящее время готовится, типографиям и издательствам будет запрещено выпускать книги, авторами которых являются лица, признанные иностранными агентами. Также будет введен запрет на продажу таких книг через онлайн-платформы.

По мнению Свинцова, необходимо внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и установить значительные штрафы или же ввести систему блокировки для платформ, реализующих товары, созданные иностранными агентами.

«Весенняя сессия завершилась, и сейчас все депутаты разъехались в регионы. Но в сентябре эти меры можно начать обсуждать. В рамках нашего комитета можно посмотреть, что с этим можно сделать. Соответствующий законопроект не так долго подготовить», – подчеркнул собеседник.

Ранее комик Руслан Белый* (признан в РФ иностранным агентом) на своем стендап-выступлении, опубликованном на YouTube, рассказал о существовании чата, куда входят исключительно признанные Минюстом РФ иностранные агенты.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом