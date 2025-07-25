Странам НАТО пора перестать раздувать украинский конфликт, иначе яма, которую они активно копают, может осыпаться, и альянс окажется в безвыходном положении. Такое мнение высказал News.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал очень тревожными сигналами антироссийские планы, которые «варятся» в Европе. Лавров напомнил о словах главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, который заявил о готовности «убивать русских солдат», и высказывании командующего сухопутными войсками НАТО Кристофера Донахью о намерении раздавить Калининградскую область.

По словам Андрея Колесника, именно из-за вмешательства западных политиков провалом закончились переговоры России и Украины в Стамбуле в 2022 году.

«Этот конфликт не касается никого, кроме нас с Украиной. [В НАТО] сходят с ума, они собираются засунуть в эту печку [боевых действий] своих людей. Я думаю, что НАТО стоило бы отстать от Украины, а мы бы сами как-то решили все свои вопросы», - уверен Андрей Колесник.

Парламентарий пришел к выводу, что Североатлантический альянс сейчас похож на роющий яму экскаватор, который все глубже погружается в землю.

«Но ямы имеют свойство осыпаться. Они в безвыходном положении. Надо просто выдохнуть, сесть и подумать. И не раздувать этот конфликт», - констатировал Колесник.

Напомним, что еще в марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров и в ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Однако переговорный процесс в итоге был прерван по инициативе Киева.

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В ноябре 2023 года Давид Арахамия, депутат Верховной рады Украины, назвал причиной срыва переговоров то, что занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон прибыл в украинскую столицу и призвал «ничего не подписывать, а просто воевать».