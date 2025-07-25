В Совфеде высказались насчет закона о гражданских женах участников СВО

Одобренный Советом Федерации закон с поправками, которые касаются гарантий для гражданских жен бойцов специальной военной операции (СВО), не устанавливает никаких гарантий. Об этом объявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РБК.

Сенатор обратил внимание на то, что в тексте закона утверждается, что льготы могут быть установлены в соответствии с частями четвертой и пятой закона.

«В четвертой и пятой частях говорится: меры социальной поддержки на федеральном уровне могут устанавливаться, а на уровне регионов регионы вправе устанавливать», — пояснил он.

Клишас добавил, что президент России Владимир Путин дал распоряжение установить меры поддержки для гражданских жен участников спецоперации. В результате Госдума решила «таким экстравагантным способом выйти из этой истории», не установив никаких мер социальной поддержки, резюмировал член Совфеда.

Комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, которые устанавливают условия получения льгот гражданскими женами не вернувшихся домой участников СВО на Украине. Поправками предлагается также дополнить законопроект о предельном сроке выплат единовременных пособий военнослужащим и добровольцам, которые в ходе боевых действий получили ранения, препятствующие продолжению военной службы.