Матвиенко заявила, что Россия находится «на марше»

Россия переживает особый исторический момент, весь ее потенциал, заложенный в нашей истории, культуре, традициях и характере, сейчас работает на достижение главной цели — развитие Родины. Об этом 25 июля заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на закрытии весенней парламентской сессии 2025 года.

Матвиенко сообщила о разговоре с президентом. По ее словам, Владимир Путин просил передать слова благодарности всем сенаторам, в целом Совету Федерации за продуктивную, результативную работу в весеннюю сессию.

«Очевидно, что наша страна переживает особый исторический момент. Можно сказать, что сегодня Россия — «на марше». Весь безграничный потенциал, заложенный в нашей истории, культуре, традициях, в нашем характере, сейчас работает на достижение главной цели — развитие нашей России», — заявила Матвиенко.

Она уверена, что сегодня Россия укрепляет свой суверенитет и безопасность, повышает качество жизни людей, реализует масштабные национальные проекты, расширяет сотрудничество с государствами мирового большинства.