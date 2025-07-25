Кто будет нести ответственность за неудачную политику Трампа

Глава Госдепартамента США Марко Рубио может взять на себя ответственность за провалы во внешней политике президента Дональда Трампа. Об этом заявил News.ru политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт обратил внимание на то, что у Марко Рубио есть президентские амбиции, и он уже выдвигался на этот пост в 2016 году, бросая вызов Трампу.

«Очевидно, на посту госсекретаря он пытается сделать себе имя. В дальнейшем, возможно, в 2028 году или позже он станет республиканским кандидатом в президенты. Рубио как действующий госсекретарь США, главный дипломат Соединенных Штатов берет на себя ответственность за все негативные события в американской внешней политике в эпоху Трампа. Поэтому для него риски велики», - заметил Дудаков.

При этом он усомнился в том, что Рубио реально сможет занять пост президента США, так как он лишь третий в рейтинге потенциальных преемников Трампа и уступает как вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, так и губернатору Флориды Рону Десантису.

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«Абсолютным лидером по популярности среди республиканских политиков является Вэнс. На втором месте будет Десантис. И только на третьем месте - Рубио с рейтингом в районе 5%», - уточнил Дудаков.

Ранее сенатор-республиканец Джим Бэнкс ранее заявил о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс уже сейчас рассматривается республиканцами в качестве основного кандидата в президенты на выборах в 2028 году. При этом источник, близкий к сыну американского лидера Дональду Трампу-младшему, рассказал порталу, что тот активно поддерживает Вэнса.