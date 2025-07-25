Путин сменил посла России в Польше

Президент России Владимир Путин назначил Георгия Михно новым послом Российской Федерации в Польше. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Сергей Андреев освобожден от занимаемой должности главы дипмиссии в Варшаве.

Георгий Викторович Михно родился 9 ноября 1972 года и является российским дипломатом с рангом чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, который был присвоен ему 29 июня 2018 года.

До назначения послом России в Польше он занимал должность заместителя директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ. В системе внешнеполитического ведомства Михно специализировался на вопросах международной безопасности и реагирования на кризисные ситуации.

Андреев — выпускник МГИМО МИД СССР. До этого он работал советником-посланником Посольства России в Португалии, а также послом в Анголе (до 2002 года) и Норвегии (до 2010 года). Андреев был на посту чрезвычайного и полномочного посла России в Польше с 2014 года. О том, что он оставит свой пост, стало известно в начале июля.