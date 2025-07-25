Во время третьего раунда российско-украинских переговоров в стамбульском дворце Чираган, главы делегаций Мединский и Умеров встретились тет-а-тет без участия других членов делегаций. И, как уточнил политолог Марат Баширов, разговаривали вдвоем дольше, чем потом делегации между собой. О том, что было сказано для реальной политики, а что для медийного пространства, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ поделился с «МК».

Как говорит профессор, Украина согласилась на третий раунд переговоров после визита в Киев спецпосланника президента США Кита Келлога.

— Трампу надо было продемонстрировать хоть какой-то прогресс, — говорит Марат Баширов. — Отведенные 50 дней для прекращения огня на Украине — это «ультиматум» дипломатического характера. Потому что, с военной точки зрения, каких-то достижений у Украины не будет. Мы-то движемся вперед. Трампу, как минимум, необходим паритет. Для него идеальная ситуация, если мы за эти 50 дней никакие населенные пункты не возьмем, как и Украина ничего не возьмет. Если этого нет — тогда нужно демонстрировать переговорный трек.

Теперь это, как говорит наш собеседник, двухуровневый формат переговоров.

— Лично общаются главы делегаций. А потом делегации встречаются уже в общем составе. На мой взгляд, Мединский и Умеров общались тет-а-тет для передачи прямых личных сообщений. В армии есть такие офицеры связи. Вот Мединский и Умеров выполняют эти роли. Передают лично то, о чем не стоит говорить через телефонную связь или письменно. И дальше будут выполнять эти роли, если Зеленский, конечно, не поменяет Умерова.

По мнению политолога, Умеров серьезно уступает Мединскому в интеллекте, когда требуется что-то аргументировать.

— Зеленский же заявил, что главная цель киевской делегации на переговорах в Стамбуле — это организация встречи между главами России и Украины. Разговор Мединского и Умерова тет-а-тет — это такая суррогатная форма личного общения президента Путина с человеком, который занимает пост президента Украины — Зеленским. То есть, хотите общаться, общайтесь через «офицеров связи». Подтверждать легитимность Зеленского прямой встречей с президентом Путиным мы не готовы. Но, тем не менее, это демонстрирует добрые намерения российской стороны.

— О чем, на ваш взгляд, могли говорить наедине Мединский с Умеровым?

— Для Зеленского вопрос легитимности — первый по важности. А далее — это вопрос гарантий. Кто сказал, что Зеленский перестает быть для нас законной целью, даже если он уйдет со своего поста, уедет куда-нибудь в Британию? Какие-то активы, какое-то окружение, в любом случае, у него останутся на Украине. Если кто-то думает, что Зеленского интересуют гарантии только со стороны американцев, британцев, немцев, французов, то это не так. В большей степени его интересуют гарантии со стороны России. Это мое личное мнение.

В свое время бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил в интервью телеканалу Channel 12, что во время его приезда в Москву, президент России Владимир Путин обещал ему «не убивать» украинского лидера Владимира Зеленского.

— Такой слух ходит, по крайней мере, его не опровергла ни одна сторона. И мы видим, что это на самом деле так. Известно, что Владимир Путин свое слово держит. Но это касалось ситуации, когда Зеленский возглавлял государство, хотя и незаконно. Все это может исчезнуть, когда он уйдет со своего поста. Зеленский это прекрасно понимает. Это его слабое место. Вполне возможно, что это и было сказано Умерову.

По мнению политолога, украинская элита, которая, как говорят в народе, «сидит на измене», понимает, что есть сепаратные переговоры Зеленского с Россией.