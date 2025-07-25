Дмитрий Песков выразил сомнение, что встреча российского и украинского президента может быть организована до конца августа, как на это рассчитывают в Киеве.

«Встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в урегулировании конфликта и зафиксировать модальности и договорённости, достигнутые в ходе экспертной работы», — заявил спикер Кремля.

Он подчеркнул, что обратный порядок, по мнению Москвы, невозможен.

По словам Пескова, такой сложный путь «вряд ли можно пройти за 30 дней».

«Сейчас подходы к проектам меморандумов (представленных Россией и Украиной) диаметрально противоположные, вряд ли их можно сблизить в одночасье», — сказал представитель Кремля.

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Он добавил, что для этого потребуется напряжённая работа, которая будет вестись на экспертном уровне.