Путин встретился в Кремле с Матвиенко

Президент Российской Федерации встретился в Кремле с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Матвиенко рассказала главе государства о результатах работы Совета Федерации в весеннюю сессию.

«Верхняя палата решала приоритетные задачи с точки зрения структурных изменений в российской экономике и решения социальных вопросов. <…> Эта очень большая работа носила и носит позитивный характер. Хочу Вас и всех сенаторов за это поблагодарить», — сказал российский лидер.

Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Путин в пятницу проведет совещание с членами Совета безопасности. Песков уточнял, что совещание пройдет в формате видеоконференции. Сегодня президент работает в Кремле. Переговоры будут приурочены к завершению весенней сессии в верхней палате парламента, уточнял представитель Кремля.