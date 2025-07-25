Матвиенко предложила разработать российский аналог игрушки Лабубу

Говоря о развитии российской креативной индустрии, Валентина Матвиенко привела в пример мировой успех игрушки Лабубу. Председатель Совета Федерации призвала представителей отрасли активнее менять ассортимент, потому что "матрешек на сумках никто не носит".

На "разминке" в ходе пленарного заседания Совфеда 25 июля вице-спикер Инна Святенко доложила о заседании комиссии по сохранению народно-художественных промыслов и развитию креативных творческих индустрий, которое прошло в Ханты-Мансийске. К 2030 году стоит задача поставить долю креативных индустрий в ВВП до 6%. По ее словам, важно, чтобы как можно быстрее завершился процесс нормативного регулирования отрасли в регионах.

"Тема, конечно, очень важная. Мы настолько богатая страна народным художественным творчеством. Даже трудно сравнить с кем-либо. И тем не менее, есть над чем работать. Возьмем сегмент сувенирной продукции, - очень медленно меняется ассортимент, очень медленно появляются какие то интересные товары, которые можно продвигать за рубеж", - отреагировала Матвиенко на выступление Святенко.

Спикер напомнила, что большую работу по продвижению художественных народных промыслов за рубеж ведет Российский экспортный центр.

"Но это пока все, такое впечатление, в небольшом объеме, чуть-чуть, - продолжила она. - Просто один пример: сейчас один бизнесмен из Китая разработал куклу, по-моему Лабубу она называется. Уродец! Смотреть невозможно, но весь мир "заболел" этой куклой, все носят эту куклу на сумках, это модно, это стильно. Добывают, не знаю, какими способами. Человек заработал десятки миллиардов (долларов) на этой продукции по всему миру. К чему этот пример? Матрешками нашими уже не удивишь, где наши такие продвинутые, новые креативные товары, которые у нас в стране пользовались бы спросом, и которые можно было бы сделать модным трендом в мире".

По мнению Валентины Матвиенко, в России много талантливых творческих людей, но их надо "чуть-чуть поддержать, дать им средства для старта организации этой работы.

"Я каждый раз бываю на выставках продукции, в том числе креативной индустрии, но только-только что-то новое, свежее появляется. Ну мало еще! Как бы эту работу реально активизировать, чтобы каждый регион гордился своей продукцией, чтобы мог ее выставлять, продвигать. Вот в этом практическом смысле надо эту работу активизировать, чтобы Лабубу наши российские были более модные в мире. Это просто пример с какой-то долей юмора, но это происходит. А матрешек наших на сумках никто не носит, понимаете? Давайте работать активнее на результат", - призвала коллег глава верхней палаты парламента.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме представили Лабубу с лицами российских политиков.